WAC-Trainer Robin Dutt zeigte sich nach der bitteren 0:2-Niederlage in Salzburg enttäuscht vom Endergebnis. Vorwürfe wolle er seinen Spielern keine machen, Verbesserungspotenzial gäbe es aber „wie in jedem anderen Spiel auch“. Dutt warnt auch vor den kommenden Aufgaben, in den letzten zwei Runden im Hauptdurchgang warten noch die Wiener Austria und der LASK.