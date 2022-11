Dutt über Schiri-Ausraster: „Der Ärger ist immer noch da“

via

via Sky Sport Austria

Robin Dutt war nach dem letzten Spieltag und der Niederlage gegen den FC Red Bull Salzburg nach Abpfiff außer sich. Mit scharfen Worten und Kritik schoss er direkt in Richtung der Schiedsrichter und beschwerte sich über die fehlende Nachspielzeit. Vor dem heutigen Spiel gegen Austria Wien gibt Dutt zu „der Ärger ist immer noch da“. Laut dem WAC-Coach gehöre das Stoppen der Zeit zu den „Basics“. Trotz der harten Kritik an den Schiedsrichtern will der Deutsche aber nicht von den Problemen der eigenen Mannschaft ablenken: „Wir müssen unsere eigenen Hausaufgaben machen“.