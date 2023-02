Dutt: „Unser Ziel ist es, ins Finale zu kommen“

Für den Wolfsberger AC beginnt am heutigen Freitag (18:00 Uhr) mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den SK Rapid das neue Fußball-Jahr. In der Bundesliga hinkt der WAC hinter seinen Erwartungen her und muss als Tabellenneunter um den Einzug in die Meistergruppe bangen. Gegen Rapid will man im Cup nun den ersten Schritt für ein erfolgreiches Frühjahr machen.

„Ein Pokalduell zweier Bundesligisten ist immer ein Spiel auf Augenhöhe“, sagte Dutt, der sich für den ÖFB-Cup viel vorgenommen hat. „Unser Ziel ist es, ins Finale zu kommen“, meinte Dutt.

Die Heimbilanz der Lavanttaler gegen den SCR kann sich sehen lassen. Die Hütteldorfer schafften in Wolfsberg in 21 Pflichtspielen nur vier Siege. „Wir wissen, dass wir uns in der Vergangenheit dort oft schwergetan haben, doch das Spiel beginnt bei 0:0. Die Chancen sind gleich verteilt“, merkte Rapid-Trainer Zoran Barisic an.

Mit einem Heimsieg könnte der WAC zum dritten Mal in Folge ins ÖFB-Cup-Halbfinale einziehen.

