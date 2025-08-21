Eberl-Kritik an Wanner: „Wenn man nicht daran glaubt…“

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat Paul Wanner für dessen bevorstehenden Wechsel zur PSV Eindhoven unterschwellig kritisiert.

„Wir wollen an Spieler glauben und mit Spielern arbeiten, die Bock darauf haben, Bayern-München-Spieler zu werden. Und da gehören halt Schritte dazu. Und da gehört auch Mut dazu“, sagte Eberl bei einer Medienrunde am Donnerstag und bestätigte, dass Wanner für seinen Medizincheck in den Niederlanden freigestellt worden sei.

Laut Medienberichten erhält der deutsche Rekordmeister eine fixe Ablöse von 15 Millionen Euro für den 19-Jährigen. Zu Beginn der Vorbereitung hatte Eberl Wanner, der in der vergangenen Saison an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen war, noch in die Pflicht genommen und angesichts der dünn besetzten Offensive betont: „Paul hat jetzt die Chance, sich zu zeigen.“

Eberl: „Entscheidung“ für Abgang notwendig

Jedoch komme es dabei auch „auf die Spieler an, die besser werden wollen, die sich Herausforderungen stellen wollen“, sagte Eberl nun und ergänzte: „In der Offensive sind wir relativ dünn und das kann jeder sehen.“ Wenn ein Spieler dann trotzdem nicht an seine Chance „glaubt“, sagte der 51-Jährige, „dann muss man halt auch irgendwie eine Entscheidung treffen.“

Mit PSV habe man eine „sehr gute Lösung“ gefunden. Die beinhaltet eine Rückkaufoption für den deutsch-österreichischen Doppelstaatsbürger, um den sich auch der ÖFB für sein Nationalteam bemüht. „Wir haben immer noch Zugriff auf den Spieler. Er ist nicht komplett weg“, bestätigte Eberl im Sky-Interview. Die Ablösesumme soll sich auf mindestens 15 Millionen Euro belaufen.

„Große Möglichkeit gehabt“: Eberl im Sky-Interview über Wanner

Unabhängig von der Fixierung seines Transfers werden die Münchner keine Fixverpflichtung mehr vornehmen. Via Leihe soll aber noch ein Offensivspieler unter Vertrag genommen werden. „Der Club will Geld sparen, wir müssen daher kreativ werden. Es ist keine einfache Aufgabe, aber der Job, den wir zu tun haben“, erläuterte Eberl.

Rangnick im Mai über Wanner: „Will noch keine Entscheidung treffen“

Weiterhin offen scheint hingegen Wanners Nationalteam-Zukunft: Der baldige Niederlande-Legionär spielte bereits für Deutschlands U21-Auswahl, nahm aber auch an ÖFB-Lehrgängen teil, da er für beide Nationen spielberechtigt ist.

(SID/Red./APA)

Beitragsbild: Imago.