eBundesliga Play@Home Meisterschaft: Salzburg erobert die Tabellenführung

Heute Abend wurde in der eBundesliga play@home Meisterschaft 2020 auf Sky Sport Austria 1 HD die 24. Runde ausgespielt. Bei diesem neuartigen eSports-Bewerb treten die besten eSportler des Landes und ausgewählte Fußball-Profis in FIFA 20 gegeneinander an. Gespielt wird der komplette Finaldurchgang der tipico Bundesliga im 85er-Modus.

Der LASK musste einen weiteren Rückschlag im Titelrennen hinnehmen. Der FC Red Bull Salzburg (Sercan Kara) erkämpfte sich mit einem 6:2-Erfolg über den TSV Hartberg (Adam Mahmoud) die Tabellenführung zurück. Die Linzer (Aleks Bejko) kamen beim WAC (Benjamin Zidej) mit 0:4 unter die Räder. Damit rückten die Wolfsberger bis auf zwei Punkte an den LASK heran. Der SK Sturm Graz (Philipp Gutmann) gewann gegen SK Rapid Wien (Nico Pankratz) mit 2:1.

In der Qualifikationsgruppe feierte u.a. der FK Austria Wien (David Neubauer) einen 2:1-Erfolg gegen den SKN St. Pölten (Furkan Cengiz). Die Admira gewann die Partie gegen Mattersburg, in der es zum Duell zwischen dem eSportler Heinz Knapp und Bundesliga-Profi Christoph Halper kam, mit 4:2. Der SCR Altach (Emir Karic) konnte die Begegnung der Bundesliga-Spieler gegen Tabellenschlusslicht WSG Tirol (Michael Svoboda) mit 3:0 gewinnen.

Die 24. Runde zum NACHSEHEN:

Ergebnisse – 24. Runde

Die Tabellen nach der 24. Runde