ECL-Play-off-Auslosung mit Rapid: Sky-User wünschen sich PAOK

Nach dem 1:0-Auswärtssieg von Rapid beim KRC Genk in der Europa League überwintern die Grün-Weißen in Europa. Die Hütteldorfer dürfen sich über die Teilnahme in den Play-offs der neuen UEFA Europa Conference League freuen. Die Auslosung findet am heutigen Montag statt (ab 14:00 hier im Livestream). Die Sky-User haben ein Wunschlos für Rapid.

Knapp 22 Prozent der User wünschen sich ein Wiedersehen mit PAOK Thessaloniki und den Ex-Rapidlern Thomas Murg und Stefan Schwab. In der Qualifikation zur Europa League trafen die Hütteldorfer bereits in der Saison 2012/13 auf die Griechen und waren dabei erfolgreich.

Das Ergebnis der Sky-Umfrage im Detail:

PAOK: 22,05%

Qarabag: 17,60%

FK Bodø/Glimt: 13,98%

Randers: 12,05%

Vitesse/Tottenham: 10,33%

Maccabi Tel-Aviv: 8,43%

Slavia Prag: 7,96%

Partizan Belgrad: 7,59%

Bild: GEPA