ECL-Quali: So läuft Rapid gegen Gdansk auf

via

via Sky Sport Austria

Rapid startet heute in die zweite Runde der UEFA Europa Conference League-Qualifikation gegen Lechia Gdansk. Gegen die Mannschaft aus Polen soll bereits im Hinspiel der Grundstein für das Weiterkommen gelegt werden.

Diese Startelf stellt Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer in Wien-Hütteldorf auf:

Aleksa Pejic erhielt rechtzeitig vor dem Bundesliga-Auftakt die Spielberechtigung und bestreitet das erste Pflichtspiel in Grün-Weiß. Mit Patrick Greil und Ante Bajic fehlen zwei Neuzugänge bei Rapid. Greil laboriert an Adduktorenproblemen und konnte nicht voll mittrainieren. Bajic wurde Anfang der Woche positiv auf Corona getestet und kann demnächst wieder am Spielbetrieb teilnehmen.

Das ist die Aufstellung von Lechia Gdansk:

Przed Wami skład na mecz z Rapidem Wiedeń ⤵ ⚪🟢#UECL 75 minut do #RAPLGD ⏳ Do boju Biało-Zieloni! 🤍💚 pic.twitter.com/zsDgazo92S — Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) July 21, 2022

Bild: GEPA