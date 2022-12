„Edelfan“ Aguero wettet auf Messi – und gewinnt

Von Herzrhythmus-Störungen um ein würdiges Ende seiner Fußballkarriere gebracht, war der Argentinier Sergio Aguero unter dem Kürzel Slakun10 auf dem Live-Streaming-Portal Twitch während der WM in Katar unterwegs.

Der frühere Nationalspieler stieß in den Tagen von Doha bis in den engsten Kreis um Lionel Messi vor – und wurde mit einer Wette zugunsten des Seleccion-Kapitäns um 7382 Euro reicher.

Am 17. November wettete „Kun“ Aguero 1000 Euro auf Messi als „Spieler des Turniers“ in Katar – fünf Tage vor der Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien (1:2). Just nach dem Drama „verstärkte“ er die Mannschaft, die ihn nach dem Finale gegen Frankreich (3:3 n.V., 4:2 i.E.) auf den Rasen des Lusail-Stadions holte, um Messi und Co. zum ununterbrochenen Singen mit den argentinischen Fans anzustacheln.

(SID)/Bild: Imago