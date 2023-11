Eder/Hauser zum Weltcup-Auftakt im Single-Mixed Fünfte

Das Biathlon-Duo Simon Eder/Lisa Hauser hat beim Weltcup-Auftakt in der Single-Mixed-Staffel den fünften Rang belegt. Das ÖSV-Paar leistete sich am Samstag in Östersund nach perfektem Beginn und anfänglicher Führung von Eder noch zehn Fehlschüsse. Auf die drittplatzierte Französin Julia Simon (mit Fabien Claude/2 Strafrunden+12 Nachlader) fehlten Schlussläuferin Hauser letztlich 15 Sekunden.

Den Sieg sicherten sich die schwedischen Lokalmatadore Sebastian Samuelsson und Hanna Öberg (8 Nachlader) deutlich vor Norwegen mit Sturla Holm Laegreid und Juni Arnekleiv (6). Anschließend stand noch der olympische Vierer-Mixedbewerb auf dem Programm.

(APA) / Bild: Imago