Ehemaliger ÖFB-Präsident Leo Windtner verstorben

Der ehemalige Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes, Leo Windtner, ist im Alter von 74 Jahren verstorben.

Nach Informationen der Kronen Zeitung erlitt Windtner während einer Wanderung am Naturfreundesteig am Traunstein in Oberösterreich ein Herzversagen. Sein Tod ereignete sich nur wenige Tage vor seinem 75. Geburtstag.

Windtner über zwölf Jahre ÖFB-Präsident

Leo Windtner war über Jahrzehnte eine prägende Figur im österreichischen Sport. Ab 1999 zunächst als Vizepräsident im ÖFB aktiv, übernahm er im Februar 2009 das Amt des Präsidenten und stand dem Verband mehr als zwölf Jahre lang vor. Im Oktober 2021 trat er nicht mehr zur Wiederwahl an.

In seine Amtszeit fielen bedeutende Erfolge im österreichischen Fußball: Die Männer-Nationalmannschaft qualifizierte sich für die Europameisterschaften 2016 und 2021. Unter seiner Führung feierte auch der Frauenfußball große Erfolge – allen voran die sensationelle Halbfinal-Teilnahme bei der EM 2017. Ebenfalls in seine Ära fielen die erstmalige EM-Teilnahme der U21-Nationalmannschaft 2019 sowie die Qualifikation der ÖFB-Frauen für die EM 2022.

(Red.)

Bild: GEPA