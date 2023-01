via

via Sky Sport Austria

Der ehemalige Rapidler Joelinton wurde in der Nacht auf Donnerstag in England aufgrund von Trunkenheit am Steuer verhaftet.

Beim Newcastle-Profi wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein zu hoher Alkoholwert gemessen. Infolgedessen wurde der 26-jährige Brasilianer in Polizeigewahrsam genommen. Ein Statement des Vereins ist noch ausständig.

Joelinton muss sich nun Ende Jänner vor Gericht verantworten.

Bild: Imago