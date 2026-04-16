Ehemaliger Salzburg-Coach in der Schweiz entlassen

Peter Zeidler ist nicht mehr Trainer von Lausanne-Sport.

Der Schweizer Erstligist gab am Donnerstag die Trennung vom früheren Salzburg-Coach bekannt. Zeidlers Amtszeit endet damit nach 50 Spielen und einem Schnitt von 1,40 Punkten pro Spiel.

Lausanne reagiert auf Negativlauf

Der Klub reagiert auf eine sportliche Negativserie. Drei der letzten vier Pflichtspiele gingen verloren, in diesem Zeitraum kassierte die Mannschaft insgesamt zehn Gegentore. In der Tabelle liegt Lausanne-Sport aktuell auf Rang neun.

Bis Saisonende übernimmt ein Interimsteam: Co-Trainer Markus Neumayr führt die Mannschaft gemeinsam mit Migjen Basha, zuletzt Co-Trainer von Lausanne II. In der Meisterschaft stehen noch fünf Spiele aus. Zum Kader von Lausanne gehört auch Salzburg-Leihspieler Gaoussou Diakité.

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Zeidler 2015 bei Salzburg tätig

Der 63-jährige Zeidler coachte in seiner Laufbahn u.a. zwischen 2018 und 2024 den FC St. Gallen sowie den VfL Bochum zu Saisonbeginn 2024/25. Bei Red Bull Salzburg war Zeidler zwischen Juni und Dezember 2015 tätig. Davor trainierte er drei Jahre lang den FC Liefering. Von 2008 bis 2011 war er als Co-Trainer des aktuellen ÖFB-Teamchefs Ralf Rangnick bei Hoffenheim im Amt.

(Red.)

Bild: Imago