Ehemaliger Sturm-Angreifer Ajeti wechselt in die Türkei

Die frühere Sturm-Leihgabe Albian Ajeti verlässt Celtic Glasgow und wechselt mit sofortiger Wirkung in die Türkei.

Der Schweizer schließt sich Gaziantep an und unterschreibt einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit. Aktuell ist der Verein Tabellenletzter in der Süper Lig. Berichten zufolge zahlt Gaziantep 600.000€ Ablöse an den schottischen Spitzenklub.

In der letzten Saison war Ajeti von Celtic an den Sturm Graz ausgeliehen. Für die Steirer erzielte er drei Tore in 15 Bundesliga-Partien.

Bei Gaziantep wird Ajeti Mannschaftskamerade von ÖFB-Legionär Onurhan Babuscu.

