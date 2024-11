Ehemaliger Tottenham-Profi Testspieler beim WAC

Der Wolfsberger AC begrüßt in dieser Woche zwei Testspieler beim Training – einer davon kickte früher bei Tottenham Hotspur.

Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, handelt es sich bei den Trainingsgästen um Keanan Bennetts (25) und Edigno Tape (23).

Bennetts brachte Tottenham einst Millionensumme ein

Ersterer wurde in der Akademie der Spurs ausgebildet und lief 32 Mal für das U21-Team des Spitzenklubs auf. Den Sprung zu den Profis verpasste Bennetts, der deutsch-englischer Doppelstaatsbürger ist. Im Sommer 2018 verpflichtete Borussia Mönchengladbach den Mittelfeldspieler für etwa 2,25 Millionen Euro.

Nach sechs Einsätzen für die Kampfmannschaft der „Fohlen“ wurde Bennetts mehrmals verliehen, u.a. zu Ipswich Town und Darmstadt 98. Seit Sommer ist der 25-Jährige vereinslos.

Tape bisher in Afrika aktiv

Edigno Tape ist sicherlich weniger bekannt als Keanan Bennetts. Der offensive Mittelfeldspieler war in seiner bisherigen Karriere ausschließlich in Afrika aktiv. Der 23-jährige Ivorer spielte zuerst in seiner Heimat bei ES Bafing und wechselte 2023 nach Tansania. Seit Sommer 2024 ist Tape vereinslos und will beim WAC-Training aufzeigen.

