Ein Ausfall, ein Fragezeichen: Austria Wien gibt Personalupdate vor Sturm-Duell

Die Wiener Austria will nach dem Sieg in Ried auch im Auswärtsspiel gegen Sturm Graz punkten (am Sonntag ab 16:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass), um das Ticket für die Top sechs zu fixieren. Vor dem Duell mit Sturm beschäftigen die Veilchen jedoch noch personelle Fragezeichen.

So fällt Offensivspieler Andreas Gruber (Grippe) fix für die Partie aus. Wieder dabei ist hingegen Georg Teigl.

Noch keine Klarheit herrscht bei Aleksandar Jukic. Der 22-Jähirge hat Probleme mit der Ferse und ist für Sonntag fraglich. „Es wäre bitter, wenn er ausfällt, weil er sehr gut in Form ist. Wir haben aber schon mehrmals gezeigt, dass wir mit personellen Ausfällen gut umgehen und die Jungs, die reinkommen, ihre Sache gut machen“, sagt Trainer Michael Wimmer auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Fitz vor Comeback

Sein Kader-Comeback könnte Dominik Fitz geben. Wie die Austria mitteilte, macht der Mittelfeldspieler „in dieser Woche große Fortschritte.“ Seit Dienstag nimmt Fitz auch wieder am Mannschaftstraining teil und könnte somit gegen Sturm im Kader stehen.



Ansonsten fehlen den Veilchen weiterhin James Holland, Lucas Galvao, sowie die Langzeitverletzten Muki Huskovic, Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger, Marko Raguž.

