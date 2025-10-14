„Ein einziger Kampf“: Deutschland müht sich zurück auf WM-Kurs

Bei Deutschlands Fußball-Nationalteam war nach dem 1:0-Auswärtssieg in Belfast Durchatmen angesagt.

Durch den Erfolg am Montag in Windsor Park verteidigte die DFB-Truppe in der WM-Quali Rang eins, auch wenn man bei weitem keinen glanzvollen Auftritt hinlegte. „Es war ein einziger Kampf. Heute ging es nur ums Ergebnis“, sagte Kapitän Joshua Kimmich. Auch der Teamchef gab sich erleichtert. „Die drei Punkte sind heute wichtiger als die Ästhetik“, urteilte Julian Nagelsmann.

„Wir haben unsere Ausgangssituation komplett geändert. Wir haben alles in der eigenen Hand“, resümierte Kimmich. Deutschland behauptete mit neun Zählern Platz eins vor der punktgleichen Slowakei. Gegen die geht es drei Tage nach dem Auswärtsspiel beim Tabellenletzten Luxemburg am 17. November in Leipzig in der letzten Partie um das direkte WM-Ticket.

Nach dem 0:2 zum Auftakt in Bratislava war klar, dass es in der Vierergruppe bis zum Schluss eine mühevolle Qualifikation werden würde. „Aber ich nehme mit, dass wir uns einlassen können. Auf so Spiele, auf so eine Atmosphäre, auf die Art des Gegners“, sagte Nagelsmann nach dem Kraftakt in Belfast.

Premierentor von Woltemade für Deutschland

Matchwinner war Nick Woltemade mit seinem Premierentor im sechsten Länderspiel. „Das ist sehr wichtig für mich persönlich. Mein Spiel war bislang nicht ganz so glücklich in der Nationalmannschaft“, sagte der Angreifer.

Ein anderer Goalgetter sorgte bei Kosovo für Verzückung. Fisnik Asllani, Profi bei Christian Ilzers Hoffenheim und früher bei der Wiener Austria aktiv, schoss das von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda gecoachte Kosovo in Göteborg zu einem 1:0-Sieg gegen die Schweden. Deren Stürmer Alexander Isak und Viktor Gyökeres, für die im Sommer insgesamt rund 220 Millionen Euro Ablöse bezahlt wurden, gingen leer aus.

Die Kosovaren haben ihren zweiten Platz zwei Runden vor Schluss mit vier Punkten Vorsprung auf Slowenien abgesichert. Die Schweden, die sich nach der Niederlage von Teamchef Jon Dahl Tomasson trennten, können das Playoff bei sechs Zählern Rückstand auf Kosovo nur noch theoretisch erreichen, haben aber gute Chancen, dank des Nations-League-Gruppensiegs ins WM-Playoff zu kommen.

(APA).

Beitragsbild: Imago.