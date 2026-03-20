Ein großer Name fehlt! Tuchel überrascht mit XXL-Kader

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat seinen Kader für die Testspiele gegen Uruguay und Japan bekanntgegeben. Die Größe des Aufgebots überrascht, zudem verzichtet der Deutsche auf einen großen Namen. Insgesamt berief Tuchel 35 Spieler in seine Auswahl, für die WM im Sommer darf er nur 26 Spieler mitnehmen.

„Wir haben uns entschieden, den Kader quasi in zwei Gruppen aufzuteilen. Wir haben eine Gruppe, in die wir Spieler holen, die wir noch nicht gesehen haben und die bisher nicht so viel gespielt haben, um den Wettbewerb für die Flugtickets in die USA anzukurbeln“, erklärte Tuchel seine ungewöhnliche Kaderauswahl.

Weiter: „Ab Freitag/Samstag wird eine Gruppe ins Trainingslager kommen, die zuvor eine Pause hatte. Wir werden mit einer neuen Gruppe von Spielern in das Spiel gegen Japan gehen.“

Während mit Harry Kane (FC Bayern) und Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) zwei Spieler aus der Bundesliga dabei sind, verzichtet Tuchel auf Trent Alexander-Arnold von Real Madrid. Der Rechtsverteidiger muss somit um seine WM-Teilnahme bangen.