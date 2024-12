Ein Kracher und Neymar! Das sind die Salzburg-Gegner bei der Klub-WM

Salzburg bekommt es bei der Klub-WM 2025 in Gruppe H mit Real Madrid, Al-Hilal und CF Pachuca zu tun. Das hat am Donnerstag die Auslosung in Miami ergeben.

Neben dem Duell mit den königlichen Stars David Alaba, Kylian Mbappe, Jude Bellingham und Vinicius Jr könnten die Salzburger auch auf Superstar Neymar treffen, der aktuell bei Saudi-Klub Al-Hilal unter Vertrag steht. Mit CF Pachuca gesellt sich der älteste Fußballklub Mexikos zur Salzburger Gruppe hinzu.

Salzburg-Auftakt gegen Pachuca

Die genauen Spieldaten und – Orte sind noch nicht bekannt, der Auftakt erfolgt für die Roten Bullen jedenfalls gegen CF Pachuca, den zweifachen Sieger der CONCACAF-Champions-League und siebenfachen mexikanischen Meister. Danach folgt das Duell mit Al-Hilal, dem aktuellen saudischen Meister und Cupsieger. Saudi-Arabien hat seit zwei Jahren mit viel Geld Top-Stars in die Saudi Pro League geholt, Neymar war im August 2023 für rund 90 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zum Club aus der Hauptstadt gewechselt.

Das von der FIFA organisierte Turnier mit 32 Mannschaften findet im kommenden Sommer vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA statt. Die Teilnahme am Bewerb beschert den Salzburgern in jedem Fall einen wahren Geldsegen. Jedem Verein sollen durch die Teilnahme an der Klub-WM 50 Millionen Euro garantiert sein.

Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A: Palmeiras (Brasilien), FC Porto (Portugal), Al Ahly (Ägypten), Inter Miami (USA)

Gruppe B: Paris Saint-Germain (Frankreich), Atletico Madrid (Spanien), Botafogo (Brasilien), Seattle Sounders (USA)

Gruppe C: FC Bayern (Deutschland), Auckland City (Neuseeland), Boca Juniors (Argentinien), Benfica (Portugal)

Gruppe D: Flamengo (Brasilien), ES Tunis (Tunesien), Club León (Mexiko), Chelsea (England)

Gruppe E: River Plate (Argentinien), Urawa Red Diamonds (Japan), Monterrey (Mexiko), Inter (Italien)

Gruppe F: Fluminense (Brasilien), Borussia Dortmund (Deutschland), Ulsan HD (Südkorea), Mamelodi Sundowns (Südafrika)

Gruppe G: Manchester City (England), Wydad Casablanca (Marokko), Al-Ain (Vereinigte Arabische Emirate), Juventus (Italien)

Gruppe H: Real Madrid (Spanien), Al-Hilal (Saudi-Arabien), CF Pachuca (Mexiko), FC Salzburg (Österreich)

Salzburg dank vergangener CL-Leistungen bei Klub-WM dabei

Zwölf Teams aus Europa sind beim neuen Turnier im alten WM-Format mit acht Vierergruppen dabei. Die besten zwei jedes Pools kommen ins Achtelfinale. Dass Salzburg einen der begehrten Plätze erhalten hat, ist den Champions-League-Leistungen der vergangenen Jahre zu verdanken und dem Umstand, dass über das Ranking höchstens zwei Mannschaften je Landesverband zugelassen werden.

Gespielt wird beim bisher mit maximal acht Klubs ausgetragenen Bewerb in Los Angeles, New Jersey, Atlanta, Seattle, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Philadelphia, Washington und Miami. Orlando in Florida ist gleich mit zwei Stadien vertreten. Das Turnier ist auch ein Testlauf für die WM, in der die besten Nationalteams im Sommer 2026 in den USA, Mexiko und Kanada um den Titel spielen.

Bild: GEPA