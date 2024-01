„Ein Problem, das mich länger verfolgt“: Thiem hadert nach Niederlage gegen Nadal

Nach erfolgreicher Qualifikation für das ATP-Turnier in Brisbane war für Dominic Thiem in der 1. Runde gegen Rafael Nadal Enstation. Nach der Zweisatzniederlage gegen den Spanier (5:7, 1:6) war der Lichtenwörther vor allem mit einem Aspekt seines Spiels unzufrieden.

„Der Return ist schon länger ein Problem. Das ist ein Problem, das mich länger verfolgt, dass ich beim Return nicht genug Druck auf den Gegner aufbaue. Gegen einen Spieler wie Nadal, der mit seinem ersten Ball so dominant ist, macht es das noch schwieriger“, haderte Thiem im Anschluss an die Partie. Die Statistik untermauert Thiems Returnschwäche: Bei Aufschlag Nadal holte der 30-Jährige nur sechs von 46 möglichen Punkten.

„Das Match hat mir meine Schwächen aufgezeigt“

Gegen Comebacker Nadal konnte Thiem nur im ersten Satz mithalten. „Das Match hat mir meine Schwächen aufgezeigt, an denen ich nun umso mehr arbeiten muss“, erklärte Thiem, der sich von Nadals starkem Auftritt nach langer Leidenszeit nicht überrascht zeigte. „Ich habe schon im Training gesehen, dass Rafa gut spielt. Ich habe im zweiten Satz leider gleich das Break kassiert. Und wenn er dann obenauf ist, hat er selbst nach so langer Pause die Qualität, dass er wegläuft“, sagte Thiem.

Für Thiem stehen als nächstes die Australian Open Mitte Jänner an. Aktuell müsste er in der Qualifikation um den Einzug in den Hauptbewerb spielen. Sollte jedoch noch ein Spieler für das erste Grand Slam des Jahres absagen, würde Thiem direkt ins Hauptfeld rutschen.

Das ATP-Turnier in Brisbane täglich live & exklusiv bei Sky – streame die Spiele mit dem SkyX-Traumpass!

Bild: Imago