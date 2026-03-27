„Ein rundum gelungenes Spiel“ – Die Stimmen zum ÖFB-Sieg gegen Ghana

Das ÖFB-Team ist mit einem eindrucksvollen 5:1-Erfolg im Testspiel gegen Ghana ins WM-Jahr 2026 gestartet.

Neben Chukwuemeka feierte unter anderem auch Paul Wanner sein Debüt im ÖFB-Team. Zudem blieb die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick im zwölften Heimspiel in Folge ungeschlagen und stellte damit einen neuen Verbandsrekord ein.

Die Reaktionen zum Spiel Österreich gegen Ghana:

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Ein rundum gelungenes Spiel. Viel Spielfreude, vor allem in der zweiten Hälfte, als die Räume größer wurden. In der ersten Hälfte war es etwas zäh, weil es Ghana sehr eng gemacht hat. Nach dem 2:0 waren die Räume größer, wir hätten auch noch ein, zwei Tore mehr machen können. Wie gut Ghana ist, werden wir dann auch am Dienstag sehen, wenn sie gegen Deutschland spielen. Aber du musst erst einmal so spielen, wie wir heute in der zweiten Hälfte aufgetreten sind.“

Zu den Debüts von Paul Wanner und Carney Chukwuemeka: „Zu erwarten war das nicht, aber man hat schon im Training gesehen, was sie drauf haben und mit welcher Spielfreude und -Intelligenz sie unterwegs sind.“

Marcel Sabitzer (ÖFB-Torschütze): „Klar war es nicht die große Spannung in der ersten Halbzeit, aber wir haben es solide gemacht. Wir hatten ganz gute Tormöglichkeiten, haben gut von hinten nach vorne gespielt, das Spiel kontrolliert, und sie waren ein bisschen passiv. Hintenraus haben wir noch mehr Tore gemacht, wenn du 5:1 gewinnst, und Ghana ist nicht irgendeine Truppe, da sind wir zufrieden und auch stolz. Es ist sehr wichtig, so zu starten, es waren 40.000 hier, da stehen wir in der Pflicht, guten Fußball zu bieten.“

Zu den „Neuen“: „Wir wussten, dass wir Qualität dazukriegen, das haben sie bewiesen. Wir haben einen Kern von sehr guten Spielern, sie haben sich super eingefügt. Ich bin auch sehr gut mit den beiden Jungs, bin froh, dass sie hier sind, wie sie heute gespielt haben. Ich kenne die Laufwege von Carney, weiß, was er will und braucht. Man hat gesehen, dass er Spielfreude und Tiefgang hat, das war top.“

Nicolas Seiwald (ÖFB-Torschütze): „Es war ein gutes Spiel von uns. Dass ich auch ein Tor schießen und helfen darf, war natürlich super. Ich habe schon versucht, überlegt den Ball zu treffen, habe ihn gut getroffen, wollte ihn so hinsetzen ins lange Eck. Ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist. Die Neuen haben sich super eingefügt, man hat gleich gesehen, was für eine Qualität die beiden haben, das hilft uns extrem, dass wir die für uns gewinnen konnten. Wir dürfen es trotzdem nicht zu hoch werten, es war nur ein Testspiel. Wir wollen am Dienstag wieder an das Maximum gehen und zeigen, was wir können.“

Michael Gregoritsch (Österreich-Torschütze): „Natürlich tut das gut, jeder Sieg ist für unser Selbstvertrauen entscheidend. In der ersten Hälfte haben wir es gut angenommen, sind nicht ungeduldig geworden, auch, wenn im einen oder anderen Moment die richtige Lösung gefehlt hat. In der zweiten Hälfte haben wir aber echt viel Spielfreude gehabt. Wenn man dann Tore macht und in einen Flow reinkommt, dann macht das immer Spaß.“

Paul Wanner (ÖFB-Debütant): „Man hat gesehen, dass wir Spaß hatten, wir wollten zocken, es ist schön, dass es beim Debüt so gut geklappt hat. Ich kannte schon viele im Vorhinein, wir sind eine super Mannschaft, es kann jeder mit jedem, es klappt super auf und neben dem Platz. Auch für Carney war es leicht, in die Mannschaft zu kommen, das hat man gesehen. Ich bin froh, das österreichische Trikot tragen zu dürfen. Ich habe auf mein Herz gehört, bin sehr glücklich, jetzt hier spielen zu können. Wir verstehen uns sehr gut, er ist ein guter Junge, ich freue mich, dass er sein Debüttor gemacht hat.“

Florian Wiegele (ÖFB-Tormann und Debütant): „Ich habe es gestern vom Tormanntrainer erfahren, die Vorfreude ist extrem groß gewesen. Das Gefühl ist (jetzt) sehr positiv, auch wenn das Debüt mit dem Gegentreffer nicht perfekt war. Helge Payer hat einmal gesagt, dass kein Ball unhaltbar ist. Aber der Ball war schon sehr weit im Eck oben.“

Carney Chukwuemeka (ÖFB-Torschütze und Debütant): „Es war ein fantastisches Gefühl. Nicht viele Worte können diesen Moment beschreiben. Als der Ball im Tor war, konnte ich es nicht glauben. Ich möchte es sofort wieder tun.“

Otto Addo (Ghana-Teamchef): „Ein schwieriger Abend. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt so verloren haben. Es ist wirklich enttäuschend. Wir hatten einige gute Situationen in der ersten Hälfte. Wir hätten da zumindest ein Tor erzielen müssen, es hätte auch Elfmeter für uns geben können, aber das ist Fußball. Die zweite Hälfte war ein großes Desaster. Das zweite Tor war ein Geschenk, dann ist es schwierig hier in Österreich. Die zweite Hälfte war nicht gut genug von uns. Jeder spielt um die WM, wir müssen intensiver sein. Wir haben große Lektionen zu lernen.“

(APA) / Bild: GEPA