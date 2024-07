Die Niederlande steht bei der Fußball-EM in Deutschland im Viertelfinale. Das klar verbesserte Oranje-Team gewann am Dienstag in München das Achtelfinalmatch gegen Rumänien mit 3:0 (1:0). Die Reaktionen zum Spiel.



Ronald Koeman (Teamchef Niederlande): „Wir haben viele Dinge gut gemacht. Die Mannschaft hat erkannt, dass das letzte Spiel in jeder Hinsicht wirklich schlecht war und ein starkes Zeichen gesetzt. Mit Ausnahme der ersten zehn Minuten haben wir das ganze Spiel gut gespielt. Es hat lange gedauert, bis wir das zweite Tor erzielt haben, aber ich hatte nie Angst, dass sie ausgleichen würden, weil wir so gut verteidigt haben.“

Eduard Iordanescu (Teamchef Rumänien): „Wir haben versucht, die Niederlande zu überraschen, das haben wir bis zur 20. Minute gut gemacht. Wir wollten ihren Druck und ihre Pässe reduzieren. Aber sie haben Qualität und haben uns mit ihrem ersten Tor aus dem Gleichgewicht gebracht. Alle drei Tore kamen durch Einzelaktionen zustande. Die Rumänen müssen an sich selbst glauben. Wenn sie das tun, können sie fantastische Dinge hervorbringen. Sie müssen die neuen Generationen weiterentwickeln, sie müssen sich von diesen Burschen inspirieren lassen und sie als Vorbilder nehmen, denn sie haben alles gegeben.“

Niederlande-Torschütze Gakpo: „Schritt in die richtige Richtung“

Cody Gakpo (Torschütze Niederlande): „Das war die Antwort, die wir auf unsere letzte Leistung hatten – gutes Spiel, gute Tore, wir haben guten Fußball gespielt. Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir hatten nie das Gefühl, dass wir die Kontrolle über das Spiel verlieren würden.“

Virgil van Dijk (Kapitän Niederlande): „Wir standen defensiv stark und haben nicht viel hergegeben. Wir hätten noch mehr Tore schießen können. Nach einer turbulenten Woche, in der viel gesagt wurde, mussten wir was zeigen, und das haben wir getan. Wir wussten, dass es viel besser werden musste. Wir haben guten Fußball gespielt, das gibt uns Selbstvertrauen.“

(APA)) / Bild: Imago