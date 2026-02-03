Zwischen RB Leipzig und Xaver Schlager steht nach Sky Sport-Infos ein finales Gespräch über seine Zukunft aus. Die eindeutige Tendenz: Der ÖFB-Legionär möchte ablösefrei wechseln.

Hätte er mit Überzeugung verlängern wollen, wäre das schon passiert. Das letzte Gespräch bringt die endgültige Gewissheit. Eine Verlängerung würde die RB-Verantwortlichen intern zum aktuellen Zeitpunkt überraschen. Der 28-jährige Mittelfeldspieler wechselte 2022 für zwölf Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu den Roten Bullen. Seitdem absolvierte der 49-malige österreichische Nationalspieler 97 Pflichtspiele für Leipzig. Dabei erzielte er vier Tore und bereitete neun weitere vor.

Anders ist die Situation bei Peter Gulacsi: Leipzig würde gern mit dem Ungar weitermachen. Ist Gulacsi zu Gehaltsreduzierungen und einer veränderten Rolle bereit, möchte Leipzig seinen Vertrag verlängern. Zuletzt hat es konstruktive Gespräche gegeben.

(Philipp Hinze & Florian Plettenberg/skysport.de) / Bild: Imago