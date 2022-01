„Eine der größten Leistungen meiner Karriere!“: Feller bejubelt unerwarteten Podestplatz

via

Eine emotionale Aufholjagd wird durch einen Podestplatz gekrönt: Nach seiner Zwangspause jubelte der drittplatzierte Manuel Feller beim Nachtslalom von Schladming über „eine der größten Leistungen meiner Karriere“.

„Das war wirklich ein brutal zäher Tag für mich. Ich bin heute erstmals seit zehn Tagen aus meiner Wohnung raus und war im ersten Durchgang völlig überfordert, hatte beim Aufwärmen auch Kreislaufprobleme“, schilderte der Technikspezialist nach dem Rennen.

Schlussendlich sollte sich die Qual aber in einen Triumph verwandeln: „Dann habe ich sogar gedacht, ich bin 28. und muss nochmal da runterfahren. Klingt blöd, war aber so. Ich war ja fix und fertig. Dann bin ich mit dem Rücken zur Wand gestanden und habe nochmals alles reingeschmissen. Dass es dann so aufgeht, ist unglaublich. Das hätte sich keiner gedacht.“

