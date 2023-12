„Eine große Herausforderung“: Erste Reaktionen auf Österreichs EM-Gruppe

Mit Frankreich, Niederlande und dem Gewinner aus Playoff A (Wales, Polen, Finnland oder Estland) hat das ÖFB-Team bei der EM 2024 in Deutschland eine echte Hammergruppe erwischt. Die ÖFB-Delegation rund um Präsident Klaus Mitterdorfer und Sportdirektor Peter Schöttel reagiert auf das Los der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft.

Peter Schöttel (ÖFB-Sportdirektor): „Wir haben eine sehr, sehr starke Gruppe bekommen. Nichtsdestotrotz sind wir selbstbewusst, werden uns gut vorbereiten und gehen guter Dinge in die Endrunde.“

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Viel anspruchsvoller hätte es nicht kommen können. Es hätte nur noch gefehlt, dass als vierter Gegner noch Italien dazukommt. Aber es ist auch so anspruchsvoll genug. Das Gute ist, dass wir auf Gegner treffen, die auch offen mitspielen werden, die einen offensiven Ansatz haben, was die Spielweise angeht. Das ist mir persönlich schon einmal lieber, als irgendwelche Gegner, die mit Mann und Maus hinten drinstehen. Wir nehmen wie es kommt. Jetzt haben wir Planungssicherheit, suchen jetzt das Teambase-Camp in den nächsten ein, zwei Tagen aus und dann auch noch die Gegner für den März und die zwei Spiele vor der Euro.

Klaus Mitterdorfer (ÖFB-Präsident): „Es ist sicher keine leichte Gruppe, aber man muss nehmen, was kommt. Ich glaube, wir haben ein tolles Team, das zusammenhält. Daher bin ich auch zuversichtlich, dass wir gegen so schwere Gegner wie Frankreich und Holland bestehen können. Es hängt ja immer sehr viel vom jeweiligen Tag ab und mit der Unterstützung unserer großartigen Fans – warum sollen wir das nicht auch bewältigen? Es ist jedenfalls eine große Herausforderung.“

Konrad Laimer (ÖFB-Teamspieler/via ServusTV): „Man kann es nie beeinflussen, welche Gegner wir bekommen. Wie wir in der Vergangenheit schon gesehen haben, liegt es uns auch gegen größere Nationen zu spielen. Wenn man gegen die Besten spielt, will man auch zeigen, was wir können. Dafür spielen wir jeden Tag Fußball. Es ist natürlich das Größte, bei der Europameisterschaft gegen solche Gegner, die wir jetzt bekommen haben, zu spielen. Wir haben schon oft gesagt, dass wir uns vor keinem verstecken brauchen. Dass wir aber sehr, sehr gute Leistungen brauchen gegen die Nationen ist auch klar.“

