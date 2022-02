„Eine Leistung zum Schämen!“ Zorc mit harter Kritik an BVB-Stars

via

via Sky Sport Austria

Der Stachel der Niederlage gegen die Glasgow Rangers sitzt auch einen Tag nach dem Debakel tief – vor allem bei Manager Michael Zorc.

Medien, Fans, Experten: Der Auftritt von Borussia Dortmund gegen Glasgow Rangers hinterlässt zahlreiche fragende Gesichter. Auch der scheidende BVB-Manager Michael Zorc (hört im Sommer auf) ist nach dem Auftritt seiner Mannschaft in der Europa League noch immer fassungslos.

„Ich bin immer noch konsterniert, mir fehlen die Worte! Es war von der ersten bis zur letzten Minute eine peinliche Vorstellung, eine blamable Leistung. Donnerstagabend, Flutlichtspiel, leichter Nieselregen, aber nicht zu kalt, Europapokal gegen einen Traditionsklub wie die Glasgow Rangers – was will man mehr? Aber die Mannschaft hat das Spiel nicht angenommen, war nicht bereit für dieses Duell. Wenn sie Eier hat, dreht sie das im Rückspiel. Wir haben lahmarschig gespielt, die Schlagzahl im entscheidenden Moment nicht erhöht. Es war eine Leistung zum Schämen!“, sagte Zorc am Freitag der Bild-Zeitung.

An Trainer Marco Rose werden die Schwarz-Gelben dennoch festhalten: „Es gibt keine Trainerdiskussion!“, stellt der 59-Jährige klar.

(skysport.de) / Bild: Imago