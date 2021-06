“Eine magische Nacht!”: Italien jubelt über siegreichen EM-Auftakt

via

via Sky Sport Austria

Notte magica in Rom: Mitfavorit Italien ist in einer rauschenden Sommernacht mit einem historischen Sieg gegen die Türkei in die EM gestartet. Die Squadra Azzurra gewann den EM-Auftakt mit 3:0. Die italienische Presse feiert. Die Pressestimmen im Überblick.

La Stampa: “Eine magische Nacht, Italien überrennt die Türkei.”

Corriere della Sera: “Das Italien von Mancini: Schön und siegreich.”

Gazzetta dello Sport: “Party im Olympiastadion: Start mit Feuerwerk, die Türkei überrollt. Show der Azzurri zum Debüt.”

Corriere dello Sport: “Es lebe Italien! Die Azzurri starten unter dem Applaus im Olympiastadion lässig in die EM. Glänzendes Debüt, die Türkei mit 3:0 überrannt.”

Tuttosport: “So wollen wir euch sehen!”

La Repubblica: “Tore und Emotionen: Der EM-Auftakt ist ein Spektakel. Die Türkei hält eine Halbzeit durch, dann stürzt sie zusammen.”

(sport.sky.de)

Beitragsbild: Imago.