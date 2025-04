Eine Woche nach Crash: Weltmeister Martin verlässt das Spital

MotoGP-Weltmeister Jorge Martin hat das Krankenhaus eine Woche nach seinem Rennunfall in Katar verlassen dürfen.

Wie sein Aprilia-Rennstall am Sonntag weiters bekanntgab, bleibt Martin zur Stabilisierung aber noch einige Tage in Katar. Der Spanier hatte in seinem ersten Rennen nach einer Verletzungspause bei dem Crash elf Rippenbrüche und einen Pneumothorax erlitten. Der Titelverteidiger fällt für unbestimmte Zeit aus.

