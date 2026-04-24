Einen Monat nach Wheatley-Aus: Audi befördert McNish
Das neue Formel-1-Team Audi hat gut einen Monat nach dem plötzlichen Abgang von Teamchef Jonathan Wheatley seine Führungsstruktur an der Rennstrecke gestärkt. Der Brite Allan McNish (56) übernimmt schon ab dem Grand Prix in Miami (3. Mai) die Position des Racing Director, das teilte der Rennstall am Freitag mit.
In dieser Rolle berichtet er direkt an Mattia Binotto, der Leiter des Formel-1-Projekts bleibt weiterhin auch Teamchef.
„Diese Ernennung stärkt unsere Führung an der Strecke in einer entscheidenden Phase unseres Projekts“, sagte Binotto: „Allans Fähigkeit, alle performancebezogenen Bereiche miteinander zu verbinden, von den sportlichen Abläufen bis zur Fahrerentwicklung, wird entscheidend sein.“
McNish arbeitete für Audi bereits in verschiedenen Führungspositionen im Motorsport, zuletzt leitete er das Fahrer-Entwicklungsprogramm und wird diese Rolle auch weiterhin ausfüllen. Als Racing Director wird er künftig die Koordination aller Aktivitäten an der Strecke verantworten, darunter das Fahrermanagement und die Rennstrategie. Der 56-Jährige war in der Saison 2002 selbst in der Formel 1 aktiv, seine großen Erfolge feierte er aber auf der Langstrecke, gewann unter anderem dreimal die 24 Stunden von Le Mans.
Sein Landsmann Wheatley (58) hatte Audi im März nach nur zwei Saisonrennen unerwartet verlassen.
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(SID) / Bild: Imago