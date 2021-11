Einfluss von Rangnick? Bankplatz von CR7 sorgt für Wirbel

via

via Sky Sport Austria

Die erwartete Verpflichtung von Ralf Rangnick als Trainer des englischen Rekordmeisters Manchester United hat die Zeitung Telegraph zu kuriosen Spekulationen veranlasst.

„Es fühle sich an, als habe Rangnick die Mannschaftsaufstellung von Uniteds Interimstrainer Michael Carrick beeinflusst“, schrieb die Zeitung am Sonntag nach dem 1:1 (0:0) der Red Devils beim FC Chelsea, „denn Cristian Ronaldo saß auf der Bank und kam erst für den Torschützen Jadon Sancho (was ein merkwürdiger Wechsel war).“

Uniteds Interimscoach Carrick bestritt das. „Das ist nicht der Fall, nein“, sagte der ehemalige Assistenzcoach, der nach dem Aus von Ole Gunnar Solskjaer vor einer Woche das Training übernommen hat. Auch Chelsea-Trainer Thomas Tuchel, der zu Beginn seiner Karriere von Rangnick gefördert wurde, widersprach. Auf die Frage eines Sky Reporters, ob es sich angefühlt habe, als würde er gegen ein Rangnick-Team spielen, sagte Tuchel: „Nein. Überhaupt nicht.“