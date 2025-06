„Eingespielt wie ein Verein“: Rumänien-Coach von ÖFB-Team beeindruckt

Mircea Lucescu wird im Juli 80 Jahre alt. Bei der Erfahrung der Spieler sieht Rumäniens Teamchef am Samstag (20.45 Uhr) in der WM-Qualifikation in Wien aber die Österreicher im Vorteil. „Sie haben sehr reife Spieler, die in den besten Phasen ihrer Leistungsfähigkeit sind“, meinte der Trainer-Routinier. Zudem warnte Lucescu in seiner Pressekonferenz am Freitagabend im Ernst Happel Stadion vor der Eingespieltheit des ÖFB-Teams.

„Die österreichische Mannschaft ist auf allen Ebenen eingespielt. Es ist im Endeffekt eine Mannschaft, die wie ein Verein konstruiert worden ist“, meinte Lucescu. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sei „außergewöhnlich“ und habe es geschafft, seine auf Pressing und hohe Ballgewinne ausgelegte Spielweise durchzusetzen. „Die Spieler haben sich diesen Spielstil angeeignet. Aber wir kennen die Mannschaft, wir haben sie sehr gut analysiert“, versicherte Lucescu. „Wir wissen, was auf uns zukommt.“

Das jüngste Gastspiel in Österreich gewannen die Rumänen 2020 in Klagenfurt mit 3:2. Seither hätten sich die österreichischen Spieler aber weiterentwickelt, betonte Lucescu. „Sie haben sehr erfahrene Spieler mit sehr hoher Qualität.“ Der frühere Inter-Mailand-Coach nannte in diesem Zusammenhang namentlich Marko Arnautovic. „Die gute Stimmung in unserem Team wird uns aber hoffentlich helfen, die Erfahrung der österreichischen Mannschaft zu kompensieren.“

Rangnick: „Man kann nur den Hut ziehen“

Ob in Anbetracht prominenter Ausfälle wie Radu Dragusin und Ianis Hagi bereits ein Remis in Wien ein Erfolg wäre, wollte Lucescu nicht beantworten. „Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen.“ Mit einer weiteren Niederlage – der zweiten im dritten Quali-Spiel nach einem 0:1 zum Auftakt zu Hause gegen Bosnien – wären die Rumänen fast schon aus dem Rennen um den Gruppensieg und das direkte WM-Ticket.

Lucescu hat sein Heimatland im Vorjahr 38 Jahre nach Ende seiner ersten Teamchef-Ära ein zweites Mal übernommen. „Es ist schon außergewöhnlich, in so einem Alter noch an der Seitenlinie zu stehen“, sagte Rangnick. „Da muss man fit genug sein – körperlich und geistig – und auch den Fußball sehr lieben.“ Lucescu sei einer der erfahrensten Trainer in Europa. „Man kann nur den Hut ziehen, das ist schon bemerkenswert.“ Rangnick wird Ende des Monats 67. Ob er mit 79 Jahren noch als Trainer arbeiten wolle? „Wenn Sie mich heute fragen, eher nein, das kann ich mir nicht vorstellen.“

(APA)/Bild: Imago