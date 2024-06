Einige Veränderungen in der ÖFB-Startelf! So würden die Sky-User gegen die Schweiz aufstellen

Am Samstagabend trifft das ÖFB-Team im letzten Test vor der EM auswärts auf die Schweiz und will mit dem siebenten Sieg in Serie den Rekord egalisieren.

Die Sky-User konnten in der Sky Sport Austria App und auf skysportaustria.at für ihre Wunsch-Elf abstimmen, die Teamchef Ralf Rangnick auf den Rasen schicken soll.

Im Tor hat Ralf Rangnick den Einsatz von Heinz Lindner bereits bestätigt, in der Viererkette wünschen sich die Sky-User mit Philipp Lienhart nur eine Änderung. Im linken Mittelfeld wird erneut ein Einsatz von Rapid-Profi Marco Grüll erhofft. In der Sturmspitze soll Marko Arnautovic durch Michael Gregoritsch ersetzt werden.

Die ÖFB-Startelf der Sky-User

