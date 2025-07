Einigung erzielt! BVB-Star vor Wechsel zu Chelsea

Der Wechsel von Jamie Gittens vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zum FC Chelsea ist fast perfekt. „Alle beteiligten Parteien“ hätten sich in Fort Lauderdale am Rande der Klub-WM auf einen Transfer geeinigt, teilte der BVB am Donnerstag mit, die „vertraglichen Details“ seien „nun noch abzuwickeln“.

„Die Gespräche mit Chelsea waren herausfordernd, aber letztlich sind wir froh, dass wir unsere wirtschaftlichen Vorstellungen aller Wahrscheinlichkeit nach verwirklichen können und dann Planungssicherheit haben“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl: „Jamie ist ein hervorragender Spieler, der uns viel Freude bereitet hat. Er möchte nun bei Chelsea den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen, und dafür wünschen wir ihm alles erdenklich Gute und viel Erfolg.“

Der Flügelspieler hatte am Samstag in den USA seinen Medizincheck beim englischen Spitzenklub absolviert. Dortmund ist bereits seit längerer Zeit in Gesprächen mit den Blues aus London über einen Transfer.

Gittens, der 2020 aus dem Nachwuchs von Manchester City nach Dortmund gewechselt war, spielte unter BVB-Trainer Niko Kovac zuletzt keine große Rolle mehr. In den USA kam der Engländer nur auf einen Kurzeinsatz beim Auftaktspiel gegen Fluminense (0:0).

