Einigung erzielt! Coman vor Abgang beim FC Bayern

Kingsley Coman wird den FC Bayern nach zehn Jahren verlassen. Nach Sky Sport Informationen zieht es den Flügelflitzer zu CR7-Klub Al-Nassr nach Saudi-Arabien. Eine Einigung zwischen allen Parteien liegt nun vor.

Die grundsätzliche Einigung zwischen den Klubs liegt vor. Kommt jetzt nichts mehr dazwischen, dann steigt der Wechsel. Der Medizincheck steht noch aus. Die Münchner kassieren für den 29-Jährigen eine Ablöse von 35 Millionen Euro inklusive Boni.

Coman selbst war sich zuvor schon mit dem Klub von Cristiano Ronaldo über einen Vertrag bis 2028 bei einem Gehalt von bis zu 20 bis 25 Millionen Euro netto pro Jahr einig. Schätzungen zufolge verdient der Franzose damit mehr als das Doppelte seines aktuellen Nettoverdienstes beim FCB.

(Florian Plettenberg, Fabian Schreiner, Kerry Hau und Torben Hoffmann)/Bild: Imago