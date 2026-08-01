Einigung erzielt: Daghim-Wechsel vor Abschluss

Der Wechsel von Adam Daghim zur TSG Hoffenheim steht nach Sky-Informationen unmittelbar vor dem Abschluss. Zwischen den Vereinen ist eine vollständige Einigung erzielt worden.

Die Ablösesumme beträgt 13 bis 14 Millionen Euro und kann durch Boni noch weiter ansteigen. Der Offensivspieler soll in Hoffenheim einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

Daghim reist noch am heutigen Samstag nach Deutschland. Der Medizincheck ist für Sonntag geplant, anschließend soll der 20-Jährige direkt ins Trainingslager der TSG nach Tirol nachreisen.