Einigung erzielt! DFB-Star vor Wechsel zum BVB

Der Wechsel von Pascal Groß zu Borussia Dortmund ist nach Sky-Informationen beschlossene Sache. Der BVB hat eine Einigung mit Brighton über einen Transfer erzielt.

Das Ablösepaket beläuft sich auf sieben bis zehn Millionen Euro inklusive Boni. Davon werden ca. sieben Millionen Euro fix an die Seagulls überwiesen. Der Medizincheck soll so schnell wie möglich erfolgen und wird entweder in Dortmund oder im Trainingslager in Bad Ragaz stattfinden.

Groß ist in Brighton in das letzte Vertragsjahr gegangen. Ab sofort soll er das Mittelfeld des BVB unter Trainer Nuri Sahin verstärken. Neben Groß steht auch der Deal mit ManCity-Verteidiger Yan Couto vor dem Abschluss.

Zuvor tütete der BVB bereits die Transfers von Waldemar Anton und Serhou Guirassy (beide vom VfB Stuttgart gekommen) ein.

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago