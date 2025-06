Einlieferung ins Spital! Real-Star könnte gegen Salzburg fehlen

Real-Superstar Kylian Mbappe musste während der Klub-WM in den USA aufgrund einer akuten Magen-Darm-Erkrankung ins Krankenhaus und könnte auch das Gruppenspiel gegen den FC Salzburg verpassen.

Wie der spanische Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, verpasste der französische Angreifer bereits das erste Spiel der Madrilenen am Mittwoch in Miami gegen Al Hilal (1:1) krankheitsbedingt. Auch für die restlichen Gruppenspiele, darunter das Duell mit dem FC Salzburg in der Nacht auf den 27. Juni, ist ein Einsatz fraglich.

„Unser Spieler Kylian Mbappe laboriert an einem akuten Fall von Gastroenteritis und ist in einem Krankenhaus aufgenommen worden“, heißt es in einem offiziellen Vereinsupdate.

Kein Mbappe-Einsatz mehr in der Gruppenphase?

Nach Informationen der Nachrichtenagentur „Reuters“ wurde der 26-Jährige bereits am Dienstag vom Team isoliert und am Mittwoch ins Krankenhaus gebracht. Interne Quellen gehen davon aus, dass er in der Gruppenphase nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Trainer Xabi Alonso hatte nach dem Unentschieden gegen Al Hilal angedeutet, dass Mbappés Einsatz im zweiten Gruppenspiel am Sonntag gegen Pachuca (21:00 Uhr Ortszeit Charlotte) fraglich sei. Auch David Alaba stand nach seiner Meniskusverletzung noch nicht im Kader.

