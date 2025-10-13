Einmal „sehr schwach“: So benoten die Sky-User das ÖFB-Nationalteam

Das ÖFB-Team hat nach der 0:1-Niederlage in Bukarest gegen Rumänien einen kleinen Rückschlag im Kampf um das WM-Ticket erlitten. Nach der Partie konnten die Sky-User die Leistungen der einzelnen ÖFB-Spieler sowie von Teamchef Ralf Rangnick bewerten (von 6=Weltklasse bis 1= Sehr Schwach).

Die Sky-Community verhängte die „Höchstrafe” über Michael Gregoritsch. Der Angreifer wurde von den Usern mit der Note 1 (= Sehr schwach) benotet. Der Rest des Teams kam mit den Noten „Durchschnitt” bis „Schwach” davon.

Die Leistung des gesamten ÖFB-Teams wurde ebenfalls mit der Note 2 (= Schwach) beurteilt.

Fotos: IMAGO/GEPA