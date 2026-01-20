Bayer Leverkusen und Trainer Kasper Hjulmand gehen zuversichtlich in das wegweisende Duell in der Champions League bei Olympiakos Piräus.

„Es ist ein sehr emotionales Stadion, es gibt eine super Atmosphäre“, sagte der Däne vor der Partie in Griechenland am Dienstag (ab 21 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria!): „Unser Ziel ist, in die nächste Runde zu kommen. Dazu haben wir die Möglichkeit mit einem Sieg. Wir sind sehr bereit für dieses Spiel.“

Ein Erfolg würde Leverkusen möglicherweise die Playoffs sichern. Zwei Spieltage vor Ende der Ligaphase haben die Rheinländer neun Punkte auf dem Konto, in der Vorsaison reichten elf Zähler für einen Platz in der K.o.-Runde. Ein Sieg soll also her – doch dafür muss sich Bayer nach zwei schmerzhaften Bundesliga-Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten VfB Stuttgart (1:4) und TSG Hoffenheim (0:1) zum Jahresstart mächtig steigern.

Für den kürzlich vom Afrika-Cup zurückgekehrten algerischen Nationalspieler Ibrahim Maza seien die jüngsten Ergebnisse „Motivation“. Im Stadio Georgios Karaiskakis solle die „Wut“ rausgelassen werden. Hjulmand mahnte: „Es ist ein schwieriger Gegner, es wird ein enges Spiel und wir müssen uns natürlich verbessern im Vergleich zu den letzten Spielen.“

Ex-Salzburg-Goalie vor CL-Einsatz

Stammkeeper Mark Flekken (Bänderverletzung) fehlt vorerst. Damit bekommt höchstwahrscheinlich Ex-Salzburg-Torhüter Janis Blaswich in der griechischen Hafenstadt seine nächste Bewährungschance. „Wir haben eine gute Mannschaft auf dem Platz. Wir haben Qualität. Mein Fokus gilt den Spielern, die einsatzbereit sind“, sagte Hjulmand.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.