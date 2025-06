Einstiger TSG-Rekordtransfer: Salzburg plant wohl nächste Rückhol-Aktion

Diadie Samassékou könnte sechs Jahre nach seinem Abgang kurz vor einer Rückkehr zum FC Red Bull Salzburg stehen. Das berichtet die Sportschau am Donnerstagvormittag.

Der malische Mittelfeldspieler war 2019 als damaliger Rekordtransfer der TSG Hoffenheim für eine Ablösesumme von 12,5 Millionen Euro von Salzburg in die deutsche Bundesliga gewechselt. In seiner ersten Zeit bei den Mozartstädtern hatte Samassékou mit starken Leistungen überzeugt, drei Meistertitel sowie zwei Pokalsiege gefeiert und maßgeblich zum Halbfinaleinzug in der Europa League 2018 beigetragen.

Der Vertrag des 29-Jährigen in Hoffenheim ist diesen Sommer ausgelaufen und wurde nicht verlängert, weshalb er nun ablösefrei zu seinem früheren Klub zurückkehren kann. Für die TSG Hoffenheim bestritt Samassékou 97 Pflichtspiele, erzielte dabei zwei Tore und bereitete weitere fünf vor.

Während seiner Zeit in Hoffenheim absolvierte der Mittelfeldmann zudem zwei Leihen, beim FC Cadiz in Spanien sowie beim griechischen Erstligisten Olympiakos Piräus.

(Red.) / Bild: Imago