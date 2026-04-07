Eintracht bestätigt Abgang von Ex-DFB-Teamspieler

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mahmoud Dahoud verlässt den Bundesligisten Eintracht Frankfurt im Sommer. Wie die Hessen mitteilten, wird der am 30. Juni 2026 auslaufende Vertrag des Mittelfeldspielers „in beiderseitigem Einvernehmen“ nicht verlängert

Der 30-Jährige war im Sommer 2024 aus der Premier League von Brighton & Hove Albion an den Main gewechselt, konnte sich bei der SGE aber nie wirklich als Stammkraft etablieren.

„Mo hat sich bei uns stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich darüber hinaus immer professionell verhalten“, sagte Sportdirektor Timmo Hardung. Bislang bestritt Dahoud 30 Pflichtspiele für die Eintracht, dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists. Im Jahr 2020 war Dahoud in zwei Testspielen für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen, ehe seine Karriere etwas ins Stocken geriet.

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