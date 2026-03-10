Eintracht Braunschweig trennt sich von Trainer Backhaus

Zuletzt fünf Spiele ohne Sieg, nur noch einen Punkt vom direkten Abstiegsplatz entfernt – bei Eintracht Braunschweig ist die Lage sehr angespannt. Nun wollen die Verantwortlichen im Abstiegskampf der 2. Deutschen Bundesliga einen neuen Impuls setzen.

Denn nach exklusiven Sky Sport Informationen trennt sich der BTSV mit sofortiger Wirkung von Trainer Heiner Backhaus. Der Verein bestätigte die Entscheidung in einer Pressemitteilung.

Damit endet die Amtszeit des 44-Jährigen an der Hamburger Straße nach rund neun Monaten. In 25 Zweitliga-Spielen konnte Backhaus sieben Siege sowie fünf Unentschieden einfahren und kassierte insgesamt 13 Niederlagen. Im DFB-Pokal war Braunschweig in der ersten Runde knapp nach Elfmeterschießen am Titelverteidiger und Bundesliga-Topklub VfB Stuttgart gescheitert.

„Wir haben die Entwicklung und Leistung der Mannschaft in den vergangenen Wochen stetig beobachtet und analysiert. Nach vielen Gesprächen – sowohl mit dem Trainerteam als auch mit Heiner persönlich – fehlt uns die Überzeugung, den eingeschlagenen Weg in dieser personellen Konstellation erfolgreich fortzusetzen“, sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel in einer offiziellen Mitteilung des Klubs.

Auch Backhaus meldet sich zu Wort

Die Eintracht kämpft nun in den verbleibenden neun Spielen um den Klassenerhalt in der 2. Deutschen Bundesliga. Backhaus wird dabei allerdings nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Das 1:1 (0:0) am Samstag beim SC Paderborn war die letzte Partie unter seiner Leitung. Wer das Traineramt vorerst übernimmt, bleibt erstmal unklar.

Backhaus selbst wünschte der Mannschaft alles Gute: „Ich bin mir zu einhundert Prozent sicher, dass der Klassenerhalt mit der einmaligen Unterstützung der Fans gelingt – die Jungs haben nicht nur die Qualität, sondern auch das Herz für diese Liga“, wurde der 43-Jährige in der Pressemitteilung des Klubs zitiert.

(skysport.de – Marlon Irlbacher// SID)

Beitragsbild: Imago