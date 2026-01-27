Eintracht-Trainersuche „auf der Zielgeraden“

Eintracht Frankfurt wird „in Kürze“ seinen neuen Trainer präsentieren. „Wir sind auf der Zielgeraden“, erklärte Vorstandssprecher Axel Hellmann am Montagabend während der Mitgliederversammlung zur Suche eines Nachfolgers für Dino Toppmöller.

Seit dessen Entlassung leitet Interimstrainer Dennis Schmitt gemeinsam mit Alexander Meier die Mannschaft, das wird auch am Mittwoch in der Champions League gegen Tottenham Hotspur (ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport 2 – mit Sky X das Spiel live streamen) der Fall sein. Das Weiterkommen ist für die Hessen in der Königsklasse nicht mehr möglich.

Das Team befinde sich in einer negativen Entwicklung, „die wir stoppen müssen“, sagte Hellmann zur sportlichen Situation der SGE. Neben Verletzungen als eine der Ursachen räumte er auch ein, dass die Verantwortlichen „den Kader an der einen oder anderen Stelle falsch eingeschätzt“ hätten.

Kritik äußerte Axel Hellmann auf der Mitgliederversammlung derweil nicht nur an der Kaderplanung, sondern auch an den Fans. Der Verein war für Ausschreitungen des eigenen Anhangs beim Champions-League-Spiel beim FC Barcelona im Dezember mit einer Geldstrafe von 38.000 Euro belegt worden; bei den beiden kommenden internationalen Auswärtsspielen muss Frankfurt ohne die eigenen Fans auskommen. Die Eintracht müsse nach fünf Auswärtsausschlüssen in sieben Spielzeiten nun „an Stellschrauben drehen, die die Risiken reduzieren, dass sich das fortsetzt“, sagte Hellmann.

(skysport.de)

Beitragsbild:Imago