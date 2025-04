Guido Burgstaller ist zurück auf dem Rasen! Der 35-Jährige feierte im Viertelfinal-Hinspiel in der Conference League bei Djurgarden sein Comeback für Rapid – und erlebte turbulente Minuten in Stockholm.

117 Tage nach der Attacke auf Burgstaller konnte der Offensivspieler wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz stehen. In der 85. Minute wurde der Stürmer für Ercan Kara eingewechselt und konnte die ersten Spielminuten seit dem Auswärtsspiel bei Omonia Nikosia im vergangenen Dezember sammeln.

VIDEO: Burgstaller feiert Comeback für Rapid

Dank eines Eigentores von Hampus Finndell nach Vorarbeit von „Euro“-Louis Schaub konnten die Hütteldorfer das Spiel in Stockholm mit 1:0 gewinnen. Im Rückspiel kommende Woche kann der Aufstieg ins Halbfinale fixiert werden – dort wartet wohl der englische Topklub FC Chelsea, der durch den klaren Auswärtssieg bei Legia Warschau bereits mit einem Bein im Semifinale steht.

Handspiel-Szene sorgt für Aufregung

Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung stand Burgstaller auch bereits im Mittelpunkt der Partie – allerdings im Strafraum der Hütteldorfer. In der Schlussoffensive von Djurgarden rückte auch Innenverteidiger Miro Tenho in die Offensive. Eine Hereingabe des Defensivspielers in der vierten Minute der Nachspielzeit traf Burgstaller an der angelegten Hand. Die Schweden reklamierten Elfmeter, doch diesen gab es zurecht nicht. Rapid konnte den knappen Vorsprung dann über die Zeit bringen, in der Offensive konnte sich Burgstaller nicht mehr entscheidend einschalten.

„Schöner Abend für uns alle“

Der Stürmer selbst freute sich nach dem Spiel über sein Comeback. „Ich bin natürlich sehr glücklich, aber ich will gar nicht groß über mich reden.“ Burgstaller rückte die Leistung seiner Mannschaft in den Vordergrund. „Wir sind sehr glücklich, dass wir einen 1:0-Sieg mit nach Wien nehmen können. Es war ein gelungener, schöner Abend für uns alle“, so der 35-Jährige im Sky-Interview.

Auch Sky-Experte Marc Janko zeigte sich über das Comeback von Burgstaller erfreut: „Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich für den Burgi freue, dass er wieder am Platz stehen konnte.“

In den kommenden Spielen sieht Janko den Rapid-Stürmer wieder zu alter Stärke finden. „Ich bin guter Dinge, dass er ihnen in den nächsten Wochen auch das ein oder andere Tor bescheren wird“, so der Sky-Experte.

Bild: Imago