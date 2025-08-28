Einzug in Ligaphase: Stöger freut sich über „wichtiges Etappenziel“

Der SK Rapid schafft mit einem 2:0-Heimsieg gegen Györ den Einzug in die Conference-League-Ligaphase. Hier sind die ersten Reaktionen zum Spiel:

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Es ist enger geworden, weil Györ eine richtig gute Mannschaft hat, die einen ordentlichen Ball spielen kann, und wir auch immer vorsichtig sein mussten. Es war kein Zufall, dass sie in der letzten Runde ums internationale Geschäft noch mit dabei waren. Ich habe gewusst, dass es ein knapper Fight wird. Und wir haben halt schon unsere wirklich guten Kontermöglichkeiten zum Teil dann auch nicht so verwertet, dass es ein bissl leichter geworden wäre. Es ist alles in allem eine coole Geschichte, so wie die Saison bislang läuft. Das war ein wichtiges Etappenziel.“

Matthias Seidl (Rapid-Kapitän): „Es war eine richtig gute Partie. Wir haben viel nach vorne gespielt und uns viele Chancen erarbeitet. Dass wir es ein paar Mal nicht ganz fertig gespielt haben, war vielleicht nicht so gut. Aber wir haben trotzdem zwei Tore geschossen und sehr verdient gewonnen. Man hat, glaube ich, das ganze Spiel über gesehen, dass wir mutig waren mit Ball und gegen den Ball. Wir haben sehr konsequent verteidigt und hinten wenig zugelassen.“

Claudy Mbuyi (Rapid-Stürmer und -Doppeltorschütze): „Zunächst einmal haben wir gewonnen, außerdem habe ich zwei Tore geschossen – es ist ein wunderschöner Tag für mich, und ich hoffe auf mehr und mehr davon. Ich werde weiter daran arbeiten, noch mehr Tore zu erzielen. Ich bin dankbar für jeden Tag, jeden Sieg, den ich mit diesem Club feiern kann. Der Saisonstart war wirklich hart für mich, jetzt fühle ich mich besser. Ich bin unglaublich herzlich empfangen worden hier. Dafür möchte ich mich beim Club und meinen Teamkollegen bedanken.“

Balazs Borbely (Györ-Coach): „Wir sind ausgeschieden. Im Moment tut es weh. Das war offensichtlich der stärkste Gegner in dieser Saison. Jeder kleine Fehler wird bestraft, vor allem das zweite Tor war ärgerlich. Rapid war die erfahrenere Mannschaft und konnte am Ende die Partie besser kontrollieren. Wir müssen daraus lernen und weitermachen.

Quelle: ORF/APA / Artikelbild: GEPA