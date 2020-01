Pildner-Steinburg strebt EBEL-Präsidentamt an

via

via Sky Sport Austria

(APA) – Jochen Pildner-Steinburg will das Präsidentenamt der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) übernehmen. Der Clubpräsident der Graz99ers ist der einzige Wahlvorschlag für die außerordentlich Generalversammlung am 7. Jänner in Salzburg. Bei der Wahl sind die elf EBEL-Vereine stimmberechtigt.