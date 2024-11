Eishockey: Linz weiter siegreich – Salzburger Erfolgsserie endet

Die Black Wings Linz haben ihre Siegesserie in der ICE-Eishockeyliga fortgesetzt, jene von Salzburg endete. Der Meister verlor am Freitag nach zuletzt bewerbsübergreifend sieben Erfolgen in Ljubljana mit 1:2 n. P. und fiel auf Rang fünf zurück. Die Linzer feierten mit einem 3:2 über Pustertal den achten Sieg in Folge. Der KAC unterlag bei Tabellenführer HCB Südtirol mit 3:4 n.P. Die Vienna Caps deklassierten Innsbruck 10:0, drei Punkte holten auch die Graz99ers.

In Ljubljana geriet Salzburg im ersten Drittel in Rückstand (14.) und schaffte durch Lucas Thaler (26.) den Ausgleich. Danach fielen keine Tore mehr, im Penaltyschießen wurde Olimpija-Torhüter Lukas Horak mit zwei gehaltenen Versuchen zum Matchwinner. „Heute war es einfach nicht genug von uns gegen eine hart kämpfende Heimmannschaft“, resümierte Salzburg-Trainer Oliver David.

Die Graz99ers lösten mit einem 2:1 bei den Pioneers Vorarlberg die Roten Bullen auf Rang drei ab. Casey Bailey (3.) und Kapitän Korbinian Holzer (48.) schossen die Steirer zum Sieg. Luca Erne (51.) traf für das Schlusslicht, das die vierte Niederlage in Folge einstecken musste. Das „heißeste“ Team der Liga sind aber weiter die Black Wings, die seit 3. November ungeschlagen sind. Graham Knott (29./PP2) und Sean Collins (40.) brachten die Mannschaft von Philipp Lukas entscheidend 3:1 in Führung.

KAC missglückt Revanche

Dem KAC missglückte gegen den HCB Südtirol die Revanche für das 2:7-Debakel im ersten Saisonduell. Die Klagenfurter verspielten eine frühe 2:0-Führung durch Nik Petersen (12.) und Finn van Ee (22.) und im Schlussdrittel eine 3:2-Führung nach einem Powerplay-Tor von Fabian Hochegger (43.). Bozen gelang der Ausgleich und im Penaltyschießen der vierte Sieg en suite.

Die Vienna Capitals gaben vor 3.800 Fans die richtige Antwort auf die schwer enttäuschende Leistung beim davor letzten Heimspiel (1:4 gegen Vorarlberg). Mit einem 10:0 gegen HC Innsbruck feierten die Wiener erst den dritten Saisonsieg in Kagran. Bereits nach neun Minuten lagen die Caps mit drei Toren voran, letztlich trafen sieben verschiedene Spieler, Jeremy Gregoire, Joseph Cramarossa und Evan Jasper schnürten beim höchsten Saisonsieg der gesamten Liga einen Doppelpack.

Im zehnten Duell mit Asiago ging der VSV zum neunten Mal als Sieger hervor. Den Schlagabtausch mit elf Toren entschied Marco Richter (52.) mit seinem Tor zum 6:5-Endstand zugunsten der Villacher.

(APA)/Beitragsbild: GEPA