Eiskunstlauf in Peking: Schaller/Mayr verpassen Olympiaticket

Die Salzburger Paarläufer Sophia Schaller/Livio Mayr haben beim Olympia-Qualifikationsevent im Eiskunstlauf in Peking das Ticket für die Winterspiele 2026 klar verpasst.

Unter elf Duos wurden sie am Samstag mit 139,86 Punkten Neunte, Rang drei und damit der letzte der vergebenen Quotenplätze waren 38,8 Zähler entfernt. Schlecht sieht es auch für Maurizio Zandron aus, der Tiroler ist nach dem Kurzprogramm 14. Die Top 5 nach der Sonntag-Kür erhalten einen Olympia-Quotenplatz.

(APA) Foto: GEPA