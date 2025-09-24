Ekitike reagiert auf Platzverweis

Hugo Ekitike reagiert auf seinen Platzverweis im Carabao Cup. „Heute Abend haben mich die Emotionen übermannt. Ich entschuldige mich bei der ganzen Reds-Familie“, schrieb der Torjäger auf Instagram.

Ekitike hatte nach seinem Siegtreffer in der 85. Minute beim Torjubel das Trikot ausgezogen und hoch gehalten. Dafür sah der bereits verwarnte Stürmer die Gelb-Rote Karte. Liverpool-Trainer Arne Slot hatte die Aktion als „dumm“ bezeichnet. Liverpools Vize-Kapitän Andy Robertson schloss sich der Ekitike-Kritik von Slot an: „Ich wäre sehr überrascht, wenn er das noch einmal tun würde“, sagte Robertson.

Ekitike ist nun für das Spiel am Samstag gegen Crystal Palace (16 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport – mit Sky Stream live dabei sein) gesperrt.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago