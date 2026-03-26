Eklat! Verstappen wirft Journalisten raus

„Eine Sekunde. Ich sage nichts, bevor er gegangen ist“, sagte der niederländische Formel-1-Star zu Beginn einer Medienrunde in Suzuka – und meinte damit den Journalisten Giles Richards vom britischen Guardian.

„Ich? Ernsthaft?“, antwortete dieser völlig überrascht: „Wegen der Frage, die ich dir in Abu Dhabi gestellt habe? Wegen Spanien?“ Doch der Red-Bull-Pilot blieb knallhart: „Geh raus.“

Beim vergangenen Saisonfinale in Abu Dhabi hatte Richards Verstappen gefragt, ob dieser eine Aktion gegen den britischen Mercedes-Piloten George Russell beim Grand Prix in Barcelona bereuen würde, die Monate zurücklag.

Konflikt erreicht nächste Stufe

Nach einem Zusammenstoß war der Niederländer damals von seinem Renningenieur gebeten worden, die Position zurückzugeben, da er im Duell abgekürzt hatte. Das gefiel dem viermaligen Weltmeister gar nicht. Zwar ließ er Russell vorbei, krachte dann aber kurz darauf in dessen Auto hinein. Verstappen kassierte eine Zehn-Sekunden-Strafe, fiel von Rang fünf auf den zehnten Platz zurück – und verlor damit neun wichtige Punkte im Titelrennen gegenüber dem späteren Weltmeister Lando Norris. Am Ende lag Verstappen lediglich zwei Zähler hinter dem McLaren-Fahrer.

Schon in Abu Dhabi hatte Verstappen genervt auf die Frage des Guardian-Journalisten reagiert, nun erreichte der persönliche Konflikt die nächste Stufe. Nachdem Richards den Raum verlassen hatte, stand Verstappen dann Rede und Antwort: „Jetzt können wir anfangen.“

In der noch jungen Saison läuft es für den erfolgsverwöhnten Niederländer noch nicht rund. Vor dem Großen Preis von Japan am Sonntag (7.00 Uhr live auf Sky Sport) liegt er mit acht Punkten nur auf dem achten Rang der WM-Wertung. Der Rückstand zu Spitzenreiter Russell beträgt bereits 43 Zähler.

(SID)/Beitragsbild: Imago