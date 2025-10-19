EL-Gegner von Salzburg & Sturm verpassen Liga-Siege

Empfindliche Rückschläge für die österreichischen Europa-League-Gegner bei ihren heutigen Ligaspieltagen: Sowohl Celtic Glasgow als auch Ferencvaros Budapest verpassen bei den heutigen Generalproben den jeweils anvisierten Sieg.

Der ungarische Gegner von Vizemeister Red Bull Salzburg (Donnerstag ab 21 Uhr LIVE bei Sky Sport Austria & mit Sky Stream!) verpasst im Budapest-Derby bei Ujpest trotz Führung den Sieg im Prestigeduell. Der Treffer von Teamstürmer Barnabas Varga (22.) war zu wenig, die violetten Rivalen des grün-weißen Meisters konnten in der zweiten Spielhälfte ausgleichen. In der Nachspielzeit sah Ferencvaros-Profi David Grof zudem noch die Rote Karte.

Sturm-Gegner Celtic verliert in Dundee

Gänzlich ohne Punkte endet der Spieltag von Sturm-Kontrahent Celtic: Der schottische Serienmeister unterliegt dem neuntplatzierten Dundee FC auswärts mit 0:2 und liegt bereits fünf Zähler hinter Überraschungs-Leader Aberdeen. In der Europa League ist Celtic vor dem Sturm-Duell noch ohne vollen Erfolg.

